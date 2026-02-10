Seit Ende 2010 fährt zwischen Teuchern und Naumburg kein Zug mehr. Götz Ulrich möchte das ändern, doch der Streckeneigentümer und Chef von Zossen-Rail wirft dem Verwaltungschef mangelndes Engagement vor. Wie der Standpunkt der Anrainerkommunen ist.

Warum der Eigentümer den Landrat des Burgenlandkreises anzählt und sich Bürgermeister auf seine Seite schlagen

Neben der Linie zwischen Weißenfels und Zeitz, die den Teucherner Bahnhof passiert, zweigt dort eine Strecke nach Naumburg ab, die seit Ende 2010 nicht mehr befahren wird.

Teuchern/Naumburg/MZ. - Seit mehr als 15 Jahren fährt auf der Bahnstrecke zwischen Teuchern und Naumburg kein Zug mehr. Wenn sich Burgenlandkreis-Landrat Götz Ulrich (CDU) trotz seiner Ankündigungen nicht dafür stark macht, wird das laut Jörn Schneider wohl auch nie wieder der Fall sein. Der Eigentümer und Chef des Unternehmens Zossen-Rail erhebt gegenüber der MZ schwere Vorwürfe gegen den Landrat.