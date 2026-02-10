Ein traditionsreicher Sakralraum bekommt neue Impulse – und neue Farben: Die Chorfenster von St. Benedikti sollen umfassend restauriert und zeitgemäß gestaltet werden. Für das Projekt, das auch Schutz beinhaltet, gibt es Unterstützer.

Das Fenster direkt neben dem Altar der Marktkirche in Quedlinburg ist derzeit mit OSB-Platten verkleidet.

Quedlinburg/MZ. - „Fenster sind die Augen der Kirche“, sagt Tobias Gruber. „Da strahlt etwas heraus, und da strahlt etwas hinein“, so der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg. Die Fensteröffnung neben dem Altar auf der Nordseite des Chores der Marktkirche St. Benedikti aber ist aktuell mit OSB-Platten verschlossen; sie ist, sagt Pfarrer, dunkel. Das soll sich ändern.