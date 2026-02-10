Seit 35 Jahren singt und spielt Andreas Ritzer auf der Bühne, seit 20 Jahren ist er in der Reudener Karnevalsgesellschaft aktiv. Wie seine neue Bühnen-Figur Angelina entstand.

So tritt der Vereinschef als Angelina auf.

Reuden/MZ. - Auf der Bühne ist Andreas Ritzer ein Tausendsassa: Zuerst begrüßt der Präsident der Ersten Großen Reudener Karnevalsgesellschaft die Gäste und eröffnet mit seinem Konfetti-Song den Abend. Später singt und tanzt er im Männerballett, im zweiten Teil tritt er gleich mehrmals als Angelina auf.