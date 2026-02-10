Närrische Zeit in Reuden Warum der Vereinschef pompöse Frauenkleider trägt
Seit 35 Jahren singt und spielt Andreas Ritzer auf der Bühne, seit 20 Jahren ist er in der Reudener Karnevalsgesellschaft aktiv. Wie seine neue Bühnen-Figur Angelina entstand.
Aktualisiert: 10.02.2026, 16:44
Reuden/MZ. - Auf der Bühne ist Andreas Ritzer ein Tausendsassa: Zuerst begrüßt der Präsident der Ersten Großen Reudener Karnevalsgesellschaft die Gäste und eröffnet mit seinem Konfetti-Song den Abend. Später singt und tanzt er im Männerballett, im zweiten Teil tritt er gleich mehrmals als Angelina auf.