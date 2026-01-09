Wegen einer überraschenden Entwicklung musste jetzt die Stelle des Sachgebietsleiters Öffentliche Ordnung ausgeschrieben werden. Gesucht wird auch ein Teilhabemanager.

Allstedt/MZ. - Dass Allstedt in diesem Jahr Verstärkung im Ordnungsamt brauchen wird, ist schon länger absehbar. Der langjährige Sachgebietsleiter Jörg Hofmann geht in einigen Monaten in den Ruhestand. Jetzt allerdings hat die Einheitsgemeinde etwas überraschend sogar den Posten an der Spitze des Sachgebiets neu ausgeschrieben.