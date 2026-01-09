weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Mehrere Stellen ausgeschrieben: Die Einheitsgemeinde Allstedt sucht weiter neues Personal

EIL
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Mehrere Stellen ausgeschrieben Die Einheitsgemeinde Allstedt sucht weiter neues Personal

Wegen einer überraschenden Entwicklung musste jetzt die Stelle des Sachgebietsleiters Öffentliche Ordnung ausgeschrieben werden. Gesucht wird auch ein Teilhabemanager.

Von Grit Pommer 09.01.2026, 14:44
Das Rathaus in Allstedt.
Das Rathaus in Allstedt. Foto: Jürgen Lukaschek

Allstedt/MZ. - Dass Allstedt in diesem Jahr Verstärkung im Ordnungsamt brauchen wird, ist schon länger absehbar. Der langjährige Sachgebietsleiter Jörg Hofmann geht in einigen Monaten in den Ruhestand. Jetzt allerdings hat die Einheitsgemeinde etwas überraschend sogar den Posten an der Spitze des Sachgebiets neu ausgeschrieben.