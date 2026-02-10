Die Winterwanderung der Ortsgruppe Rösa des Vereins Dübener Heide stellte die Mulde in den Mittelpunkt. Trotz Änderungen sind alle zufrieden. Auch die Suppe am Schluss hat gemundet.

Verein Dübener Heide freut sich über großen Anklang trotz erster Befürchtungen

An der Wanderung nahmen mehr Leute als üblich teil. Auch wegen des verhältnismäßig guten Wetters.

Rösa/MZ. - Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust. So wurde es in Rösa diesen Samstag wieder Zeit für die Ortsgruppe des Vereins Dübener Heide, eine Tour auf die Beine zu stellen. Und – daran gibt es keinen Zweifel – die alljährliche Winterwanderung war ein Erfolg für den Verein und ein schönes Erlebnis für die vielen Teilnehmer.