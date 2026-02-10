weather wolkig
  4. Markt für Töpferei und Kunsthandwerk: Warum ausgerechnet ein Fleischer neuer Cheforganisator auf Rabenmarkt in Merseburg ist - und was dieser vorhat

Markt für Töpferei und Kunsthandwerk Warum ausgerechnet ein Fleischer neuer Cheforganisator auf Rabenmarkt in Merseburg ist - und was dieser vorhat

Landwirt und Wursterzeuger Frank Schneider aus Müncheroda übernimmt Leitung des traditionellen Merseburger Rabenmarkts von bisherigen Betreibern Steffen und Anke Schmidt. Was der 38-Jährige beim nächsten Event am 28. und 29. März 2026 plant.

10.02.2026, 18:10
Landwirt, Fleisch- und Wurstproduzent, „Feier-Biest“ und umtriebiger Unternehmer: Künftig übernimmt der Müncherodaer Frank Schneider auch die Organisation des zweimal jährlich stattfindenden Merseburger Rabenmarkts. (Foto: Andreas Löffler)

Von Andreas LöfflerMüncheroda/Merseburg - Auf der einen Seite gibt es da Landwirt, Fleisch- und Wurstproduzent Frank Schneider aus dem Gleinaer Ortsteil Müncheroda. Und auf der anderen Seite einen Töpfer- und Kunsthandwerksmarkt in Merseburg, der bereits seit 2007 am jeweils letzten März- sowie Oktoberwochenende eine vierstellige Zahl an Gästen und Einkaufswilligen auf den dortigen Domplatz lockt.