Landwirt und Wursterzeuger Frank Schneider aus Müncheroda übernimmt Leitung des traditionellen Merseburger Rabenmarkts von bisherigen Betreibern Steffen und Anke Schmidt. Was der 38-Jährige beim nächsten Event am 28. und 29. März 2026 plant.

Warum ausgerechnet ein Fleischer neuer Cheforganisator auf Rabenmarkt in Merseburg ist - und was dieser vorhat

Landwirt, Fleisch- und Wurstproduzent, „Feier-Biest“ und umtriebiger Unternehmer: Künftig übernimmt der Müncherodaer Frank Schneider auch die Organisation des zweimal jährlich stattfindenden Merseburger Rabenmarkts.

Von Andreas LöfflerMüncheroda/Merseburg - Auf der einen Seite gibt es da Landwirt, Fleisch- und Wurstproduzent Frank Schneider aus dem Gleinaer Ortsteil Müncheroda. Und auf der anderen Seite einen Töpfer- und Kunsthandwerksmarkt in Merseburg, der bereits seit 2007 am jeweils letzten März- sowie Oktoberwochenende eine vierstellige Zahl an Gästen und Einkaufswilligen auf den dortigen Domplatz lockt.