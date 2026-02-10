Kurz vor Ende der Faschingszeit macht die Grundschule Weißer Garten in Harzgerode mit einer kunterbunten Aktion auf sich aufmerksam: Kostümiert ziehen die Kinder von der Schule über den Markt bis zum Rewe.

Harzgerode/MZ/tho. - Die Schüler der Grundschule Weißer Garten in Harzgerode wollen in der kommenden Woche Faschingsstimmung verbreiten. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ziehen sie am Dienstag, 17. Februar, einen Tag vor dem Ende der Faschingszeit, dem Aschermittwoch, wieder kostümiert durch den Ort.

Am Rathaus legen sie gegen 9.45 Uhr einen ersten Stopp ein; dann geht’s über den Schlossberg zum Rewe. Dort wollen sie gegen 10.20 Uhr sein. „Solche Umzüge gab’s in Harzgerode schon; das ist lange her und soll jetzt wieder aufleben“, sagt Schulsozialarbeiterin Stephanie Seibt. Sie findet’s super. „Aktivitäten wie diese stärken das Gemeinschaftsgefühl – und das klassenübergreifend für die gesamte Schule.“ Und sie sollen auch den Umstehenden Spaß bereiten. Die Kinder haben ein bisschen was vorbereitet, singen und tanzen – „und freuen sich schon sehr“, so Seibt. Mit der Aktion möchte sich auch die Schule mal wieder in der Öffentlichkeit präsentieren. In erster Linie gehe es aber um die Kinder, um den Spaß, ums Verkleiden und die Bewegung“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Und wem das nicht reicht, das kommende (Faschings-)Wochende bietet reichlich Gelegenheit, sich auszutoben. Der Güntersberger Faschingsverein (GFC) lässt es am Samstag, 14. Februar, noch mal so richtig krachen – um 14 Uhr beginnt der Umzug durch den Ort, und ab 15 Uhr steigt der Kinderfasching in der Turnhalle. Ab 20 Uhr findet dann die zweite Abendveranstaltung statt. Am Sonntag, 15. Februar, steht beim Quedlinburger Carneval Verein (QCV) der Faschingsumzug an. Er führt ab 14.11 Uhr vom Carl-Ritter-Platz, durch die Heiligegeiststraße, das Mummental, die Pölle, den Klink und die Breite Straße zum Marktplatz. Im Anschluss präsentiert der QCV im Kaiserhof einen Auszug aus seinem Programm. Beim Thalenser Carneval-Club fand der Umzug bereits am 1. Februar statt.