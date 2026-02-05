Der Güntersberger Faschingsclub begeht seine 72. Session. Von den Vorbereitungen, Tanzlegasthenie und Liebe auf den ersten Tusch – ein Interview mit der geballten Frauenpower des Elferrates.

Die geballte Frauenpower des Elferrates: GFC-Präsidentin Katrin Böttcher, Steffi Hartung, Ministerin für Büttenreden, Jugendarbeit und Prinzenpaare im Elferrat, und Sandra Klauß, Ministerin für Büromanagement (v.l.).

Güntersberge/MZ. - Organisation ist alles, selbst beim närrischen Volk. Ohne Checklisten geht jetzt, so kurz vorm Höhepunkt der fünften Jahreszeit, nichts mehr. Die Mitglieder des Güntersberger Faschingsclub (GFC), die gerade ihre 72. Session begehen, sind wahlweise am Abarbeiten oder Abhaken. Und dabei geht es nicht nur darum, Wurfmaterial und Luftballons zu ordern. Da müssen beispielsweise auch Genehmigungen eingeholt, Auflagen erfüllt und tausend andere Dinge bedacht werden.