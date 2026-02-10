Die Reihe Gott und die Welt gibt es seit 1998 in Zeitz. Mit interessanten Themen und Menschen lockt sie immer wieder Besucher an. Wie alles anfing – und ob und wie es weitergeht.

Abende der Reihe Gott und die Welt sind kleine Reisen zu sich selbst: Wie das in Zeitz gewachsen ist

Zu Veranstaltungen der Reihe Gott und die Welt im katholischen Gemeindezentrum Zeitz begrüßt Monika Röhler bei weitem nicht nur Gemeindemitglieder und Christen. Und so soll es auch sein.

Zeitz/MZ. - An diesem Mittwoch findet im katholischen Gemeindezentrum am Dom St. Peter und Paul in Zeitz wieder ein Abend der Reihe Gott und die Welt statt. Wieder steht ein interessantes Thema, das bei weitem nicht nur Gemeindemitglieder interessieren dürfte, auf dem Programm. Wieder ist jedermann und jedefrau eingeladen zu dieser besonderen Auszeit. Und so war es schon viele, viele Male. Doch – wie lange gibt es die Reihe denn tatsächlich schon? Und warum und für wen gibt es sie?