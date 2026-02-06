Ob Kinderfasching, Prunksitzung oder Umzug mit Brauchtumstreffen: In Quedlinburg reiht sich ein Karnevalshöhepunkt an den nächsten. Der QCV präsentiert ein abwechslungsreiches Programm für kleine und große Fans der fünften Jahreszeit.

Karneval in Quedlinburg: Diese Highlights bringt der QCV auf die Straße und in den Kaiserhof

Ein Höhepunkt auch in dieser Session: der Faschingsumzug des „Quedlinburger Carneval Verein", der wieder auf dem Marktplatz enden wird.

Quedlinburg/MZ. - Auch in der Welterbestadt starten die Karnevalisten ins Sessions-Finale: In den kommenden Tagen lädt der Quedlinburger Carneval Verein kleine wie große Freunde der fünften Jahreszeit und alle gemeinsam zu traditionellen Veranstaltungen ein.