Die Heilbronner Falken aus der Oberliga Süd sind insolvent. Die Saale Bulls könnten einen Ersatz für Thomas Merl gebrauchen. Kommt deshalb ein Spieler?

Heilbronn ist insolvent - kommen Eishockey-Spieler nach Halle?

So ist der Stand der Dinge

Kommt Niklas Jentsch aus Heilbronn zu den Saale Bulls?

Heilbronn/Halle/MZ/FAB - Vielleicht nicht die ganze Welt, zumindest aber die ganze Eishockey-Oberliga schaut dieser Tage gebannt nach Heilbronn. Seit die Verantwortlichen des dort ansässigen Vereins Heilbronner Falken Insolvenz angemeldet haben, gibt es fast stündlich einen neuen Sachstand, neue Gerüchte. Auch solche, die sich mit den Saale Bulls befassen.