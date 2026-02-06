Der neue Seniorenwegweiser enthält viele Informationen für Senioren und Angehörige. Es gibt ihn auch digital über QR-Code und auf der Internetseite des Landkreises.

100 Seiten voller Tipps und auch digital verfügbar: Was alles im neuen Seniorenwegweiser 2026/27 drinsteht

Christina Griesing, Karina Kaiser (v. l.) und André Schröder bei der Vorstellung des Seniorenwegweisers Mansfeld-Südharz für 2026/27.

Sangerhausen/MZ. - Vertraut und trotzdem neu: Der Seniorenwegweiser 2026/27 für den Landkreis Mansfeld-Südharz liegt druckfrisch vor. Auf insgesamt 100 Seiten offeriert er wertvolle Hinweise für Senioren und Angehörige. Ab sofort ist die Broschüre an mehr als 80 Stellen im Landkreis erhältlich.