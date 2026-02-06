Im Süden von Halle wird eine Straßenbahnbrücke über die Saale gesperrt. Havag-Fahrgäste müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Blick auf den Stadteingang in Ammendorf. Straßenbahnen, die normalerweise bis nach Merseburg und Bad Dürrenberg weiterfahren würden, enden ab sofort dort.

Halle (Saale)/Schkopau/MZ/Nay. - Die Straßenbahnverbindung zwischen Halle und Schkopau (Linie 5) ist seit Freitagabend unterbrochen. Die Hallesche Verkehrs AG (Havag) sperrt eine Brücke über die Saale, weil sie nicht mehr sicher zu sein scheint. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

In einer Pressemitteilung schreibt die Havag, dass eine gutachterliche Prüfung der sogenannten Saalestrombrücke ergeben habe, dass das bestehenden Brückenbauwerk nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für einen zuverlässigen und sicheren Straßenbahnbetrieb erfülle. Die Sperrung sei eine vorsorgliche Entscheidung im Sinne der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Schienenersatzverkehr zwischen Halle und Merseburg

Der Linienbetrieb zwischen Halle, über Schkopau, Leuna, Merseburg nach Bad Dürrenberg und zurück, wird trotzdem abgesichert, indem für den gesperrten Abschnitt der Straßenbahn, zwischen Halle-Ammendorf und Schkopau, eine SEV-Buslinie eingerichtet wird. Die Straßenbahnlinie 5 verkehrt ab sofort im Tagesverkehr zwischen Kröllwitz und Ammendorf. Im Spätverkehr wird die Linie 95 zwischen Trotha und Ammendorf eingesetzt. Im Bediengebiet des Saalekreises fährt die Linie 5 im Straßenbahn-Inselbetrieb zwischen Bad Dürrenberg/Markt und Schkopau/Buna Werke.

Die Havag-Linie 5 ist die „Überlandbahn“, die von Halle bis nach Bad Dürrenberg fährt. (Archivfoto: Sieler)

Die Fahrten der Linie 5 ab Kröllwitz im Tagesverkehr sowie die Fahrten der Linie 95 ab Trotha im Spätverkehr in Richtung Bad Dürrenberg nutzen weiterhin die Zielbeschilderung „5 - Bad Dürrenberg, Markt“ bzw. „95 - Bad Dürrenberg, Markt“. Ab der Haltestelle Ammendorf (Wendeschleife Steig D) erfolgt der Umstieg jeweils zur SEV Buslinie für die Weiterfahrt.

Die SEV Buslinie fährt wie bisher im Takt der Straßenbahn. Montag bis Freitag: 30 Minuten Takt, Samstag bis Sonntag und Feiertage: 60 Minuten Takt. Der Inselbetrieb der Straßenbahn im Überlandbereich ist entsprechend ähnlich eingetaktet.

SEV Buslinie bis Schloss Schkopau

Die SEV Buslinie verkehrt über die B91 und die L171 bis zur Haltestelle Am Schloss in Schkopau. Die Straßenbahnhaltestelle Kollenbeyer Weg wird örtlich bedingt nicht bedient. Die Haltestelle Korbethaer Straße erhält zwei Ersatzhaltestellen: Richtung Am Schloss/Bad Dürrenberg an der L171, erreichbar über die Fußgängerbrücke sowie eine zweite Ersatzhaltestelle parallel zur bisherigen Straßenbahnhaltestelle (Steig B).

Zusätzlich entsteht im Bereich Schkopau an der Halleschen Straße eine neue Zusatzhaltestelle Dörstewitzer Straße. Sie dient als Ersatz für die Haltestelle Buna Werke für Fahrten in Richtung Halle.

Fahrgäste können in Schkopau umsteigen

Fahrgäste aus Richtung Bad Dürrenberg oder Merseburg können an der Haltestelle Am Schloss in die SEV Buslinie nach Halle umsteigen. Fahrgäste aus Halle (Saale) haben die Umsteigemöglichkeit in Ammendorf (Steig D) in den SEV Richtung Bad Dürrenberg/Merseburg.

Wie lange die Brückensperrung andauern soll, ist noch unklar. Laut Havag sei die Planung eines Ersatzneubaus bereits in Arbeit.