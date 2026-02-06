Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen, Stürzen und Einsätzen von Rettungsdienst und Polizei geführt. Auch Autobahn, Busverkehr und Krankenhaus waren stark betroffen.

Eisglätte sorgt für zahlreiche Unfälle und Einsätze im Landkreis Wittenberg

Die Wiese im Wittenberger Schlosspark ist von einer dicken Eisschicht überzogen.

