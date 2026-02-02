weather bedeckt
  4. Eishockey-Oberliga: Thomas Merl fällt für den Rest der Saison aus

Traurige Gewissheit bei den Saale Bulls: Für Thomas Merl ist die Saison wie im Vorjahr nach Verletzung früh vorbei. Warum er dennoch einen Grund zur Freude hat.

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 02.02.2026, 17:03
Thomas Merl verpasst den Rest der Saison.
Thomas Merl verpasst den Rest der Saison. (Foto: Kabel)

Halle/MZ - Warum? Warum muss es wieder mich treffen? Erstaunlicherweise ist diese Frage bei Thomas Merl weniger präsent. Dabei wäre sie allzu verständlich. Denn erneut traf es den Kapitän der Saale Bulls hart: Beim Spiel in Herford vor anderthalb Wochen verletzte sich Merl schwer. Wenige Tage später folgte die bittere Gewissheit: Für den 34-jährigen Angreifer ist die Saison beim Eishockey-Oberligisten beendet. Der Grund: eine vom Verein nicht näher definierte Oberkörperverletzung.