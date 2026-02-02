Traurige Gewissheit bei den Saale Bulls: Für Thomas Merl ist die Saison wie im Vorjahr nach Verletzung früh vorbei. Warum er dennoch einen Grund zur Freude hat.

Nach Saison-Aus für Kapitän Thomas Merl: Kommt jetzt ein alter Bekannter zurück zu den Saale Bulls?

Halle/MZ - Warum? Warum muss es wieder mich treffen? Erstaunlicherweise ist diese Frage bei Thomas Merl weniger präsent. Dabei wäre sie allzu verständlich. Denn erneut traf es den Kapitän der Saale Bulls hart: Beim Spiel in Herford vor anderthalb Wochen verletzte sich Merl schwer. Wenige Tage später folgte die bittere Gewissheit: Für den 34-jährigen Angreifer ist die Saison beim Eishockey-Oberligisten beendet. Der Grund: eine vom Verein nicht näher definierte Oberkörperverletzung.