Nach der Misshandlung eines Säuglings in Halle kommen die Hintergründe der Tat ans Licht. Ein früherer Messerangriff soll den Vater psychisch belastet haben. Was der Mann selbst seinem Ex-Chef über den Vorfall erzählt hat.

Vater schlägt und schüttelt Baby in Halle: Sah er im Säugling einen Messerangreifer vor sich?

In diesem Wohnblock in Halle-Neustadt soll sich die Gewalttat gegen den Säugling abgespielt haben.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle ist es in der vergangenen Woche zu einem schweren Fall von Kindesmisshandlung gekommen. Ein Vater soll seinen wenige Monate alten Sohn geschlagen und heftig geschüttelt haben. Ein verstörendes Video der Tat war in sozialen Netzwerken aufgetaucht.