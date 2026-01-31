Eil
Polizei ermittelt Schockierendes Video aus Halle zeigt massive Misshandlung eines Säuglings
Ein schockierendes Video, welches am Wochenende in Halle aufgetaucht ist, zeigt, wie ein Säugling massiv geschüttelt und geschlagen wird. Die Polizei ermittelt wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.
Aktualisiert: 01.02.2026, 17:41
Halle (Saale)/MZ - Ein am Wochenende in Halle aufgetauchtes Video sorgt derzeit für Entsetzen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann einen Säugling massiv schüttelt und schlägt.