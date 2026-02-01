Ein seit mehreren Tagen in Dessau-Roßlau abgestelltes Auto ist abgebrannt und hat 5.000 Euro Schaden verursacht. Der Halter konnte noch nicht ermittelt werden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Zu einem Brand eines Fahrzeuges ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 1. Februar, zwischen Sollnitz und Retzau gekommen. Gemeldet wurde das Feuer den Einsatzkräften um 3.28 Uhr. Laut Polizei stand das Kfz zuvor bereits seit einigen Tagen nicht verkehrsbehindernd am Fahrbahnrand.

Aufgrund der hohen Temperaturen sei das Fahrzeug nach dem Brand vorerst vor Ort belassen worden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Beschlagnahme des Brandortes ist erfolgt, eine Strafanzeige wegen Brandstiftung entsprechend gefertigt.

Ein Verantwortlicher oder Fahrzeughalter konnte bislang jedoch noch nicht ermittelt werden.