Die cerebricks Volley Goats punkten auch im zweiten Spiel unter Lukas Thielemann. Mit welchen Mitteln der Klubboss dem abstiegsgefährdeten Team Leben eingehaucht hat.

„Hoffnung gegeben“: So hat Lukas Thielemann die Goats wieder aufgerichtet

Lukas Thielemann (r., mit Vizekapitän Dax Tompkins) hat das Traineramt bei den Goats vor anderthalb Wochen übernommen.

Halle/MZ. - Die Schattenseite der neuen Doppelrolle offenbarte sich erst Stunden nachdem die wilde Aufholjagd auf bittere Weise beendet worden war. Ein Aufschlag ins Netz von Tom Borchert sorgte am späten Samstagabend dafür, dass die cerebricks Volley Goats gegen die Barock Volleys Ludwigsburg mit 2:3 nach Sätzen verloren.