  4. Kritik an Kommunikation der Stadt: Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt deutlich teurer als geplant

Der Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt 2025 ist viel teurer geworden als geplant. Der Stadtrat soll den Mehrkosten nun rückwirkend zustimmen, was für viel Unmut unter den Räten sorgte. Und eine Grundsatzdebatte über die Haushaltsplanung auslöste.

Von Luise Mosig 01.02.2026, 20:15
Der letzte Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt fand rund um das dritte Adventswochenende 2025 statt.
Der letzte Christkind'l-Markt Bad Lauchstädt fand rund um das dritte Adventswochenende 2025 statt. (Foto: Robert Briest)

Bad Lauchstädt/MZ. - Über 500 Prozent teurere Elektrik, 120 Prozent teurere Tontechnik, beim Sanitär eine Steigerung von 60 Prozent und bei der Sicherheit von 37 Prozent: Der Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt 2025 war etwa doppelt so teuer wie im Haushalt angesetzt. 30.000 Euro standen im Plan, jetzt soll noch einmal so viel bereitgestellt werden.