Eil
Kritik an Kommunikation der Stadt Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt deutlich teurer als geplant
Der Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt 2025 ist viel teurer geworden als geplant. Der Stadtrat soll den Mehrkosten nun rückwirkend zustimmen, was für viel Unmut unter den Räten sorgte. Und eine Grundsatzdebatte über die Haushaltsplanung auslöste.
01.02.2026, 20:15
Bad Lauchstädt/MZ. - Über 500 Prozent teurere Elektrik, 120 Prozent teurere Tontechnik, beim Sanitär eine Steigerung von 60 Prozent und bei der Sicherheit von 37 Prozent: Der Christkind’l-Markt Bad Lauchstädt 2025 war etwa doppelt so teuer wie im Haushalt angesetzt. 30.000 Euro standen im Plan, jetzt soll noch einmal so viel bereitgestellt werden.