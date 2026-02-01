weather bedeckt
  4. Mit Bürgermedaille geehrt: Wie sich Halina Czikowsky seit Jahrzehnten für die Merseburger Kulturlandschaft einsetzt

Mit Bürgermedaille geehrt Wie sich Halina Czikowsky seit Jahrzehnten für die Merseburger Kulturlandschaft einsetzt

Mit einer Selbstverständlichkeit setzt sich Halina Czikowsky seit Jahrzehnten für die Merseburger Kulturlandschaft ein. Nun wurde die Organisatorin der Defa-Filmtage dafür geehrt. Vor welch besonderer Herausforderung das Filmfestival, dessen 21. Ausgabe in diesem Jahr ansteht, heutzutage steht.

Von Luise Mosig 01.02.2026, 21:45
Beim Neujahrsempfang am 22. Januar bekam Halina Czikowsky die Bürgermedaille der Stadt Merseburg verliehen.
Beim Neujahrsempfang am 22. Januar bekam Halina Czikowsky die Bürgermedaille der Stadt Merseburg verliehen. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Sport, Politik, Finanzen, Malerei, Kino: Dass Halina Czikowsky vielseitig interessiert ist, kann ihr wohl niemand absprechen, der sich auch nur flüchtig mit ihr unterhält. Die Stadt hat ihr ehrenamtliches Engagement für die Merseburger Kulturlandschaft, konkret ihren Einsatz für die Defa-Filmtage, nun gewürdigt und ihr die Bürgermedaille verliehen.