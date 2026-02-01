Bunte Kostüme, laute Musik und gut gelaunte Narren verwandelten Thale am Sonntag in eine fröhliche Faschingsmeile. Beim 22. Karnevalsumzug zogen Vereine, Clubs und fantasievolle Gruppen an hunderten Zuschauern vorbei und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Narrenpower am Bodeufer: So bunt war der Karnevalsumzug in Thale (mit Fotogalerie)

Die Funkenthaler des Thalenser Carneval-Clubs (TCC) gehören natürlich dazu beim Karnevalsumzug durch die Bodetal-Stadt. Er führt vom Bodeufer unter anderem durch die Karl-Marx-Straße bis zum Klubhaus.

Thale/MZ/son. - Ein Klosterbruder, ein riesiges Lebkuchenherz, ein Funkenthaler des Thalenser Carneval-Clubs auf einem Quad – die Teilnehmer am 22. Karnevalsumzug kommen am Sonntag, 1. Februar, aus allen Richtungen zum Bodeufer, wo Aufstellung genommen wird. Partymusik und auch ein Lied von Heino sind zu hören, die Stimmung ist gut, viele Gruppen machen Erinnerungsfotos.