Schloss und Kurpark in Bad Lauchstädt stehen bis Sonntag ganz im Zeichnen der Vorweihnachtszeit. Was die Besucher erwartet und warum Ministerpräsident Reiner Haseloff zur Eröffnung Geld mitbrachte.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der Engel strahlt wieder auf dem Bad Lauchstädter Kurparkteich. Die Lichtfigur ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Christkind’l-Markt begonnen hat. Kurz nach 17 Uhr eröffneten das diesjährige Christkind Tabea, unterstützt von der Brunnenkönigin, das Fest mit einem Segen. Bis Sonntagabend gehören Kurpark und Schlossinnenhof nun Händlern, Schaustellern und natürlich den Gästen.