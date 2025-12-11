Vom 11. bis 14. Dezember 2025 wird der Saalekreis zur Weihnachtsbühne: Christkindlmarkt, Mittelaltermarkt, Eislaufbahn, Dorfweihnachten und Konzerte sorgen in Bad Lauchstädt, Merseburg, Querfurt und Co. für Adventsstimmung.

Lichterglanz im Kurpark: Der Christkindlmarkt in Bad Lauchstädt lockt zum dritten Adventswochenende 2025 mit Buden, Weihnachtsbaum und festlicher Atmosphäre Besucher aus dem ganzen Saalekreis an.

Saalekreis/MZ. - Zum dritten Adventswochenende 2025 verwandelt sich der Saalekreis erneut in eine festliche Weihnachtsregion. In Bad Lauchstädt, Merseburg und den umliegenden Orten wie Kötzschau, Döcklitz, Ermlitz, Gröst, Lössen, Niederschmon, Wölkau und Lodersleben locken Christkind’l-Markt, Mittelaltermarkt, Dorfweihnachten und besinnliche Adventsfeiern. Zwischen Kurpark, Schlossinnenhof, Eislaufbahn und Dorfplatz erleben Familien, Kinder und Besucher stimmungsvolle Programme mit Lasershow, Konzerten, Weihnachtsmannbesuchen, regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk.