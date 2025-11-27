Der Feuerwehrverein in Zappendorf hat einen riesigen Schwibbogen gebaut. Er soll den Advent im Saalekreis verschönern. Man kann sich sogar eine kleine Version von ihm mit nach Hause nehmen. Wie viel diese kostet.

Feuerwehr baut XXL-Schwibbogen im Saalekreis - Einwohner können kleine Version kaufen

Maik Rose (l.) und Alexander Rühl halten stolz die kleine Version des Zappendorfer Schwibbogens in den Händen.

Zappendorf/MZ. - Normalerweise sorgt die Freiwillige Feuerwehr in Zappendorf dafür, dass es nicht brennt – diesmal bringt sie selbst etwas zum Strahlen: einen 3,20 Meter breiten und 2,50 Meter hohen XXL-Schwibbogen. Am Straßenrand in der Nähe des Gerätehauses erhebt sich das imposante Kunstwerk. Und weil der Riese nicht allein bleiben soll, haben die Feuerwehrleute gleich noch für mehrere Miniaturvarianten gesorgt.