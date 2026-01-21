Polizist sagt im Sicherungsverfahren gegen einen 26-jährigen Beschuldigten aus Wittenberg aus. Wie er und weitere Zeugen den Mann erlebt haben.

Gewalt und Dauerlachen: Was Zeugen über Angeklagten aus Wittenberg sagen

Ein 26-jähriger Beschuldigter muss sich wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte vor dem Landgericht in Dessau verantworten.

Dessau/Wittenberg. - Um tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung in drei Fällen und vier weitere Körperverletzungsdelikte geht es in einem Sicherungsverfahren gegen einen Beschuldigten aus Wittenberg. Die Taten soll der 26-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.