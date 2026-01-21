weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Dessau: Gewalt und Dauerlachen: Was Zeugen über Angeklagten aus Wittenberg sagen

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Dessau Gewalt und Dauerlachen: Was Zeugen über Angeklagten aus Wittenberg sagen

Polizist sagt im Sicherungsverfahren gegen einen 26-jährigen Beschuldigten aus Wittenberg aus. Wie er und weitere Zeugen den Mann erlebt haben.

Von Andreas Behling 21.01.2026, 18:14
Ein 26-jähriger Beschuldigter muss sich wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte vor dem Landgericht in Dessau verantworten.
Ein 26-jähriger Beschuldigter muss sich wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte vor dem Landgericht in Dessau verantworten. (Foto: Jonas Lohrmann)

Dessau/Wittenberg. - Um tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung in drei Fällen und vier weitere Körperverletzungsdelikte geht es in einem Sicherungsverfahren gegen einen Beschuldigten aus Wittenberg. Die Taten soll der 26-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.