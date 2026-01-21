Es ging um einen Fahrraddiebstahl. Ein Mann wurde unter einem Vorwand angelockt und dann brutal zusammengeschlagen. Jetzt hat der Prozess begonnen.

In Hinterhalt gelockt und gegen Kopf getreten? Vergeltungsaktion in Köthen ist in Dessau angeklagt

Der Prozess wegen versuchten Totschlags ist vor dem Landgericht in Dessau gestartet.

Köthen/Dessau/MZ. - Sie hörten Schreie von der Straße, gingen zum Fenster und sahen, wie zwei Männer einen anderen schlugen. Der stürzte – und dann trat einer der Angreifer dem Opfer auf den Kopf. Das war im Mai 2023. Der Tatort: die Köthener Ludwigstraße.