weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Prozess am Landgericht: In Hinterhalt gelockt und gegen Kopf getreten? Vergeltungsaktion in Köthen ist in Dessau angeklagt

Prozess am Landgericht In Hinterhalt gelockt und gegen Kopf getreten? Vergeltungsaktion in Köthen ist in Dessau angeklagt

Es ging um einen Fahrraddiebstahl. Ein Mann wurde unter einem Vorwand angelockt und dann brutal zusammengeschlagen. Jetzt hat der Prozess begonnen.

Von Thomas Steinberg 21.01.2026, 18:13
Der Prozess wegen versuchten Totschlags ist vor dem Landgericht in Dessau gestartet.
Der Prozess wegen versuchten Totschlags ist vor dem Landgericht in Dessau gestartet. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Köthen/Dessau/MZ. - Sie hörten Schreie von der Straße, gingen zum Fenster und sahen, wie zwei Männer einen anderen schlugen. Der stürzte – und dann trat einer der Angreifer dem Opfer auf den Kopf. Das war im Mai 2023. Der Tatort: die Köthener Ludwigstraße.