Neuntklässler der Sekundarschule Reuden beschäftigen sich mit Geschichte. Wo sie am historischen Gedenktag aktiv werden.

Schüler der 9. Klasse der Sekundarschule Reuden putzten am Dienstag Stolpersteine in Zeitz und gedachten der Opfer des Nationalsozialismus.

Reuden/MZ/YVE. - Schüler der Klasse 9c der Sekundarschule Reuden haben am Dienstag, 27. Januar, zu Ehren des Jahrestages zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eine Exkursion in die Stadt Zeitz zusammen mit ihrer Geschichtslehrerin Katharina Edel gemacht. Wie die Sekundarschule Reuden mitteilt, wurden im Laufe des Vormittags zuerst die drei Stolpersteine der jüdischen Bürger Berta-Pess Mendelsohn, Emma Esther Anna Mendelsohn und Siegfried Mendelsohn in der Kramerstraße gereinigt.