  4. Fachkraft in Gastronomie: Brauhaus: Deshalb serviert Duc Khanh Lai jetzt in Halle statt in Hanoi

Das Hallesche Brauhaus setzt jetzt auf Auszubildende aus Vietnam. Der 22-jährige Duc Khanh Lai arbeitet seit Kurzem in dem internationalen Team. Was der Grund für diesen Neuzugang ist und wieso der schon so gut Deutsch kann.

Von Silvia Zöller 29.01.2026, 17:49
Duc Khanh Lai (links) hat eine Ausbildung im Halleschen Brauhaus begonnen. Lukas Röse freut sich über den Zuwachs im Team.
Duc Khanh Lai (links) hat eine Ausbildung im Halleschen Brauhaus begonnen. Lukas Röse freut sich über den Zuwachs im Team. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Eine Ausbildung in der Gastronomie? Das ist momentan für deutsche Jugendliche leider nicht besonders angesagt. Doch für den 22-jährigen Duc Khanh Lai ist es ein Traum. Er ist dafür sogar aus der über 8.000 Kilometer entfernten Hafenstadt Haiphong in Vietnam nach Halle gewechselt.