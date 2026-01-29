Fachkraft in Gastronomie Brauhaus: Deshalb serviert Duc Khanh Lai jetzt in Halle statt in Hanoi
Das Hallesche Brauhaus setzt jetzt auf Auszubildende aus Vietnam. Der 22-jährige Duc Khanh Lai arbeitet seit Kurzem in dem internationalen Team. Was der Grund für diesen Neuzugang ist und wieso der schon so gut Deutsch kann.
Halle (Saale)/MZ. - Eine Ausbildung in der Gastronomie? Das ist momentan für deutsche Jugendliche leider nicht besonders angesagt. Doch für den 22-jährigen Duc Khanh Lai ist es ein Traum. Er ist dafür sogar aus der über 8.000 Kilometer entfernten Hafenstadt Haiphong in Vietnam nach Halle gewechselt.