Am dritten Advent laden wieder viele Veranstalter ein, ihre liebevoll gestalteten Weihnachtsmärkte zu besuchen. Wo und wie man sich auf das Fest einstimmen kann.

Lichterglanz und Losglück: Welche Weihnachtsmärkte man am Wochenende in der Region besuchen kann

Die „Rotkehlchen“ treten auch in diesem Jahr beim idyllischen „Schlippenadvent“ in Radegast auf. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr.

Köthen/MZ. - Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Vielerorts geben sich die Veranstalter schöner Märkte auch am dritten Adventswochenende wieder viel Mühe, ihr Publikum gut zu unterhalten, zu verzaubern und zu animieren, die Adventszeit mit Freunden und der Familie zu genießen. Hier sind ein paar Vorschläge.