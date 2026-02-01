Die Winterferien sind da und am Naturbad in Rehmsdorf kann man gut rodeln. Feuerwehr und Heimatverein organiseren geselliges Landleben.

Die Rehmsdorfer Feuerwehr sorgt am Hang des Naturbades Rehmsdorf für ausreichend Licht,. Das ist Teil einer Übung der Jugendfeuerwehr und wird von vielen Rodlern gleich genutzt.

Auf die Schlitten, fertig, los! Die Hänge am Naturbad in Rehmsdorf laden jetzt in den Winterferien zum Radeln ein und am Freitagabend kamen Jung und Alt zum Wintergaudi. Die Freiwillige Feuerwehr Rehmsdorf hatte zum Nachtrodeln eingeladen.

Übung für den Nachwuchs: sieben Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr, sechs sind in der Kinderfeuerwehr Rehsmdrof, Sie leuchten den Rodelhang aus. Foto: René Weimer

„Eigentlich treffen wir uns freitags im Feuerwehrgerätehaus zur Ausbildung, doch bei so herrlichem Wetter mussten wir einfach etwas Winterliches anbieten“, sagt Katja Vincenz. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern und leitet jetzt neu die Kinderwehr in Rehmsdorf. Ihr Mann ist der Ortswehrleiter und so entstand die Idee zum Nachtrodeln. „Genau genommen ist es eine Übung. Wir lernen nämlich wie man eine Einsatzstelle richtig ausleuchtet. Das kann man zum Beispiel nach einem Unfall in der dunklen Jahreszeit gut gebrauchen“, fährt Katja Vincenz fort.

Viel Spaß gab es in Rehsmdrof beim Rodeln. Foto: René Weimer

In Personalunion ist sie weiterhin Vorsitzende des Heimvereins Rehmsdorf und so verbreitete sich die Kunde vom Nachtrodeln ruckzuck im Dorf. Auf den Tischen standen Glühwein, Tee und Bier. Daneben eine Kasse des Vertrauens. So rodelten Kinder, Eltern trafen sich zum Plaudern. Fröhliches Landleben. Am Samstag und Sonntag war der Rodelhang weiter gut besucht.