Von Martin Walter Aktualisiert: 01.02.2026, 18:49
Mit Einlagen wie dieser Hebefigur begeisterten die Tänzerinnen des 1. Lützener Carneval Klubs die Besucher im „Roten Löwen“.
Mit Einlagen wie dieser Hebefigur begeisterten die Tänzerinnen des 1. Lützener Carneval Klubs die Besucher im „Roten Löwen". Foto: Vincent Grätsch

Lützen/Röcken/MZ. - Hier ein „Lütze Helau“ und dort ein „Röcke Helau“: Karnevalsfreunde in und um Lützen kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Die Gemeinde zählt mit dem 1. Lützener Carneval Klub (1. LCK) und dem 1. Röckner Carnevalsclub (1. RCC) nämlich gleich zwei faschingsbegeisterte Vereine, die es krachen ließen.