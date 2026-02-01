Der 1. Röckner Carnevalsclub heizt am Samstag auf den Straßen und der 1. Lützener Carneval Klub im „Roten Löwen“ ein.

Helaus von „Lütze“ bis „Röcke“: Der Karneval in Lützen und Röcken in Bildern

Mit Einlagen wie dieser Hebefigur begeisterten die Tänzerinnen des 1. Lützener Carneval Klubs die Besucher im „Roten Löwen“.

Lützen/Röcken/MZ. - Hier ein „Lütze Helau“ und dort ein „Röcke Helau“: Karnevalsfreunde in und um Lützen kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Die Gemeinde zählt mit dem 1. Lützener Carneval Klub (1. LCK) und dem 1. Röckner Carnevalsclub (1. RCC) nämlich gleich zwei faschingsbegeisterte Vereine, die es krachen ließen.