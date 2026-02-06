Michael Pirl vom Ringhotel „Zum Stein“ kündigt ein neues Angebot an. Dabei trifft im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ Artistik auf Kulinarik. Das Programm titelt „Golden Times“.

Fünf Künstler lassen die „Goldenen Zeiten“ im Wörlitzer "Eichenkranz" wieder aufleben.

Wörlitz/MZ. - Wer den Kleinkunsttraum Oranienbaum schätzt, könnte auch den Namen Susanne Linzer schon mal gehört haben. Über die Regisseurin und Autorin hieß es einmal in der MZ, sie knüpfe das Netzwerk mit Kontakten zu den ausführenden Künstlern jener Veranstaltung in der Barockstadt, die sich dort enormer Beliebtheit erfreut. Jetzt hat Linzer die künstlerische Leitung auch für ein anderes Projekt übernommen.