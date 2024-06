Das „Trio-Luft-Kolektiv“ verblüfte mit grandioser Artistik beim Kleinkunst Traum in Oranienbaum im Schlosspark. Aleks Rodycz, Caroline Klein und Ronja Siewert vollführten wahre Kunststücke am Luftring, Vertkalseil oder an Strapaten.

(Foto: Thomas Klitzsch)