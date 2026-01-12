Für 2026 erwartet Annaburg ein Haushaltsdefizit von bis zu drei Millionen Euro. Weniger Landeszuweisungen und höhere Umlagen verschärfen die finanzielle Lage der Kommune.

Bis zu drei Millionen Euro Defizit: Annaburg rechnet mit schwierigem Jahr

Der städtische Kämmerer René Braun und Bürgermeister Stefan Schmidt tüfteln regelmäßig über den Haushaltszahlen.

Annaburg/mz. - Etwas mehr als eine Million Euro betrug das Haushaltsdefizit der Kommune Annaburg im Jahr 2025. Im neuen Jahr werde der Fehlbetrag noch einmal höher ausfallen, heißt es von der Stadtverwaltung. Der städtische Kämmerer René Braun, und Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) werfen einen Blick auf die Finanzen für 2026 – ein, wie sie sagen, „herausforderndes“ Jahr.