In Weißenfels startet ein neues Gesprächsformat für Frauen. Die beiden Initiatorinnen erklären, warum ein sicherer Raum dafür längst überfällig ist.

Neuer Treffpunkt für Frauen in Weißenfels: Welche Themen im Café Marché besprochen werden

Gleichstellungsbeauftragte Katja Henze (links) und Unternehmerin Karolin Schubert vor dem Veranstaltungsort der „Dienstagsgespräche für Frauen“ in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Ab März gibt es in Weißenfels jeden zweiten Dienstag im Monat ein neues Gesprächsformat für Frauen. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich die Frauen im Café Marché 15 am Markt in Weißenfels zu unterschiedlichsten Themen austauschen. Initiatorinnen des „Dienstagsgespräch für Frauen“ sind Katja Henze, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weißenfels, und die Weißenfelser Unternehmerin Karolin Schubert.