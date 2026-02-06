Sydney Erikstrup, Nachverpflichtung des Syntainics MBC, ist Teil einer besonderen Familie. Warum eine Excel-Tabelle für den Überblick her muss.

Drei Kinder und alle sind Profibasketballer. Wie schafft man das?

Sydney Erikstrup kam als Ersatz für Rachel Arthur zum MBC.

Halle/MZ - Die Excel-Tabelle gibt es immer noch. Der Vater von Sydney Erikstrup, Nachverpflichtung des Syntainics MBC, trägt dort seit den College-Zeiten jeden Spieltermin seiner Kinder ein. Nur so kann er einigermaßen den Überblick bewahren, abschätzen, wann er – inzwischen inklusive Zeitverschiebung zwischen den USA und Europa – einen Stream anwerfen muss.