weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. MBC-Zugang Sydney Erikstrup: Drei Kinder und alle sind Profibasketballer. Wie schafft man das?

MBC-Zugang Sydney Erikstrup Drei Kinder und alle sind Profibasketballer. Wie schafft man das?

Sydney Erikstrup, Nachverpflichtung des Syntainics MBC, ist Teil einer besonderen Familie. Warum eine Excel-Tabelle für den Überblick her muss.

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 06.02.2026, 17:04
Sydney Erikstrup kam als Ersatz für Rachel Arthur zum MBC.
Sydney Erikstrup kam als Ersatz für Rachel Arthur zum MBC. (Foto: IMAGO/Eckehard Schulz)

Halle/MZ - Die Excel-Tabelle gibt es immer noch. Der Vater von Sydney Erikstrup, Nachverpflichtung des Syntainics MBC, trägt dort seit den College-Zeiten jeden Spieltermin seiner Kinder ein. Nur so kann er einigermaßen den Überblick bewahren, abschätzen, wann er – inzwischen inklusive Zeitverschiebung zwischen den USA und Europa – einen Stream anwerfen muss.