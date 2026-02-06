Theater Naumburg zeigt Kinderstück Märchen feiert am Sonnabend Premiere - Sieben kesse Geißlein treffen auf megahungrigen Wolf

Das Theater Naumburg bringt das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ als Kinderstück auf die Bühne der Aula der Salztorschule. Was die Inszenierung mit Schülern der vierten bis sechsten Klassen so speziell macht und wie sie entstanden ist.