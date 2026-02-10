Die Fans haben bei einer anonymen Verkostung entschieden: Der Anbieter für die eigene Stadionbratwurst für den HFC ist gefunden. Es ist ein regionaler Traditionsbetrieb. Mit welchem Geschmack er überzeugen konnte.

Grillduell mit 1. FC Magdeburg: HFC bekommt in Halle eine eigene Stadionbratwurst - und so schmeckt sie

Das Etikett für die neue Stadionbratwurst des HFC gibt es schon.

Halle (Saale)/MZ - Im August vergangenen Jahres rumorte es in der Fangemeinde des Halleschen FC. Grund: In Halle und Umgebung gab es in einigen Supermärkten die Stadion-Bratwurst des 1. FC Magdeburg zu kaufen - für echte Fans ein Sakrileg. HFC-Präsident Jürgen Fox kündigte an, den Kampf um den Grill nicht den Blauen überlassen zu wollen. Und jetzt ist sie tatsächlich da: die Stadion-Bratwurst des HFC.