Seit 2022 stehen Infotafeln am beliebten Thyra-Rundweg, die über die Region informieren. Eine beschmierte Tafel wurde in einer Hauruck-Aktion wieder gesäubert.

Infotafel am Thyra-Rundweg zwischen Berga und Bösenrode durch schnellen Einsatz wie neu

Die beschmierte Infotafel am Thyra-Rundweg zwischen Berga und Bösenrode.

Berga/MZ. - Seit 2022 besteht der Thyra-Rundweg zwischen Berga und Bösenrode. Der beliebte Wanderweg wird viel genutzt. Irgendjemandem waren die Informationen zur Region offenbar zu viel und beschmierte acht Infotafeln. Aber ein kurzer Anruf beim Bürgermeister von Berga änderte alles.