Roda/MZ - Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Zeitzer Ortsteil Roda und dem thüringischen Wernsdorf ist in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines Kraftrades mit seiner Maschine gestürzt. Dabei zog sich der Mann nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort sei den Polizisten schnell klar geworden, dass der Rollerfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls „erheblich alkoholisiert“ war, teilt ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Dienstag mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen Zweiradfahrer habe einen Wert von mehr als zwei Promille angezeigt. Ferner stellte sich heraus, dass der Mann aus Zeitz nicht über eine Fahrerlaubnis verfüge. Polizeibeamte begleiteten den Mann schließlich zum Zwecke einer Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Der bei dem Sturz beschädigte Motorroller musste laut Polizei abgeschleppt werden.