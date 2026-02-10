Katja Tschetschorke aus Wittenberg hat ein einfaches Rezept gegen Stress und schlechte Laune: bewusstes Lachen. Wie Lachyoga funktioniert, warum es wirkt – und wie sie selbst dazu fand.

Wittenberg/MZ. - Wenn Katja Tschetschorke sich morgens eine Schnitte schmiert, auf die Uhr guckt oder im Auto an einer roten Ampel wartet, dann tut sie das inzwischen anders, als noch vor wenigen Jahren: mit einem Lächeln im Gesicht. Ihrem Alltag mit Leichtigkeit zu begegnen, ist für die Lachyoga-Lehrerin aus Wittenberg zur Priorität geworden. Seit sie vor rund zwei Jahren auf einem Festival erstmals Lachyoga ausprobierte, arbeitet sie daran, auch anderen das Lachen näherzubringen. „Man kommt dadurch schnell im Hier und Jetzt an. Und ist schnell mit sich selbst verbunden“, beschreibt die 45-Jährige die Wirkung. In ihren Lachyoga-Kursen können das auch ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben.