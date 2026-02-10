Kultur im Mansfelder Land Fotografien und Filme eingetroffen: Der Kunstkonsum hat wieder geöffnet! - Was nun geplant ist
Im Kunstkonsum Heiligenthal startet im Februar eine neue Filmreihe rund um das Mansfelder Land. Sie wird begleitet von der Fotoausstellung „Mansfelder Momente“ mit Bildern von Eberhard Klöppel. Was die Besucher nun genau erwartet.
10.02.2026, 19:15
Heiligenthal/MZ - Im Kunstkonsum Heiligenthal beginnt das neue Jahr mit einer besonderen Reihe kultureller Veranstaltungen. Den Auftakt bildet am Samstag, 14. Februar, 17 Uhr, die Eröffnung der Ausstellung „Mansfelder Momente“ mit Fotografien von Eberhard Klöppel, unterstützt durch die Werkleitz Gesellschaft und Erlebniswelt Museen.