Kultur im Mansfelder Land Fotografien und Filme eingetroffen: Der Kunstkonsum hat wieder geöffnet! - Was nun geplant ist

Im Kunstkonsum Heiligenthal startet im Februar eine neue Filmreihe rund um das Mansfelder Land. Sie wird begleitet von der Fotoausstellung „Mansfelder Momente“ mit Bildern von Eberhard Klöppel. Was die Besucher nun genau erwartet.