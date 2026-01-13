Kultur, Theater, Film und Kunst im Mansfelder Land: Der Kunstkonsum Heiligenthal startet mit vielen neuen Projekten ins Jahr 2026. Mit „Welcome to the Outback“ überzeugten die Laienschauspieler das Publikum in drei Orten. Auch in diesem Jahr darf man sich auf viele kreative Ideen aus dem Kunstkonsum freuen und selbst mitmachen.

Theater, Film und Kunst beleben das Dorfleben in Heiligenthal im neuen Jahr

Einfach mal machen - das kann man im Kunstkonsum in Heiligenthal. Das Foto entstand bei der Umsetzung des Revierpionierprojektes „Augen auf, auch hier gibt`s Dinosaurier“.

Heiligenthal/MZ. - Bis zum Schluss blieb es ein turbulentes Jahr, das mit einer zusätzlichen Aufführung des Theaterstücks „Welcome to the Outback“ in der Kirche in Adendorf seinen Abschluss fand. Rund 20 Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller, darunter auch einige Kinder, brachten darin mit viel Engagement das Landleben auf die Bühne.