Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat es offiziell gemacht: Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt am 27. Januar zurück und macht den Weg frei für Sven Schulze. Der 46-Jährige soll bei der Landtagswahl im Herbst vom Amtsbonus profitieren.

Magdeburg. – Die Nachricht war bereits in der vergangenen Woche durchgesickert, jetzt ist es offiziell: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt zurück und macht den Weg frei für Sven Schulze. Der Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef soll damit die Chance bekommen, sich vor der Landtagswahl im Herbst zu profilieren.

Die Regierungspartner SPD und FDP haben zugestimmt. Da der Ministerpräsident vom Landtag gewählt wird, sollte die Koalitionsmehrheit reichen, um Schulze zum neuen Ministerpräsidenten zu machen. Schulze solle in der nächsten Sitzung des Landtags am 28. Januar gewählt werden. Haseloff selbst werde wenige Stunden zuvor am 27. Januar zurücktreten.

Haseloff betont Stabilität der Landesregierung auch nach Wechsel des Ministerpräsidenten

Haseloff betonte, dass die Koalition aus CDU, SPD und FDP auf Basis des Koalitionsvertrges von 2021 zusammenbleibe. Sein Rücktritt und der geordnete Übergang zu seinem Nachfolger seien wichtig für die dauerhafte Stabilität des Landes. Die Arbeit der Landesregierung gehe kontinuierlich weiter. "Das Land bleibt in guten Händen", so Haseloff.

Mit 15 Jahren im Amt ist Haseloff derzeit der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Altersbedingt wollte der 71-Jährige zur Landtagswahl jedoch nicht mehr als Spitzenkandidat antreten.

Sven Schulze muss in den Umfragen zur Landtagswahl aufholen

Sein designierter Nachfolger muss in den Umfragen aufholen. Die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD führt dort deutlich, selbst die zahlreichen parteiinternen Skandale ändern daran bisher nichts.

Der designierte Ministerpräsident Sven Schulze betonte, dass die Landesrierung auch im Wahljahr noch große Pläne und große Aufgaben habe. Er sprach von einem "konstruktiven Austausch" mit den Koalitionspartnern.