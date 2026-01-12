Enthüllungen angedroht AfD-Rebell Jan Wenzel Schmidt verliert Mitgliedsrechte in der Partei

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt wirft hochrangigen Parteikollegen Vetternwirtschaft und Luxusreisen auf Steuerzahlerkosten vor. Nun sind ihm die Mitgliedsrechte entzogen worden - ein Ausschlussverfahren läuft bereits.