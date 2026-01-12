weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Enthüllungen angedroht: AfD-Rebell Jan Wenzel Schmidt werden die Mitgliedsrechte in der Partei entzogen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt wirft hochrangigen Parteikollegen Vetternwirtschaft und Luxusreisen auf Steuerzahlerkosten vor. Nun sind ihm die Mitgliedsrechte entzogen worden - ein Ausschlussverfahren läuft bereits.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 13.01.2026, 12:42
Dem AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt sind die Mitgliedsrechte entzogen worden.
Dem AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt sind die Mitgliedsrechte entzogen worden. (Foto: Peter Gercke/dpa)

Magdeburg/MZ - Dem umstrittenen AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus Magdeburg sind die Mitgliedsrechte in der Partei entzogen worden. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen am Montag im AfD-Landesschiedsgericht.