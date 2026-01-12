Enthüllungen angedroht AfD-Rebell Jan Wenzel Schmidt verliert Mitgliedsrechte in der Partei
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt wirft hochrangigen Parteikollegen Vetternwirtschaft und Luxusreisen auf Steuerzahlerkosten vor. Nun sind ihm die Mitgliedsrechte entzogen worden - ein Ausschlussverfahren läuft bereits.
Aktualisiert: 13.01.2026, 12:42
Magdeburg/MZ - Dem umstrittenen AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus Magdeburg sind die Mitgliedsrechte in der Partei entzogen worden. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen am Montag im AfD-Landesschiedsgericht.