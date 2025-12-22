weather starkbewoelkt
  4. AfD Sachsen-Anhalt: Parteiausschlussverfahren gegen Jan Wenzel Schmidt

Ausschlussverfahren soll kommen Sachsen-Anhalts AfD-Spitze will Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt loswerden

Der AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt macht Parteikollegen aus Sachsen-Anhalt schwere Vorwürfe - von Vetternwirtschaft bis zu illegalen Vergnügungsreisen auf Steuerkosten. Nun will der Landesvorstand ihn loswerden. Doch der 34-Jährige kündigt Widerstand gegen den Parteiausschluss an.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 22.12.2025, 18:49
Nachdem Sachsen-Anhalts AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt androhte, schwere Verfehlungen des Parteivorstandes öffentlich zu machen, will die als gesichert rechtsextrem eingestufte Landespartei ihn nun rauswerfen. 
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts AfD-Landesvorstand hat ein Parteiausschlussverfahren gegen Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beschlossen. Das erfuhr die MZ am Montag aus Parteikreisen.