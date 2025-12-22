Ausschlussverfahren soll kommen Sachsen-Anhalts AfD-Spitze will Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt loswerden

Der AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt macht Parteikollegen aus Sachsen-Anhalt schwere Vorwürfe - von Vetternwirtschaft bis zu illegalen Vergnügungsreisen auf Steuerkosten. Nun will der Landesvorstand ihn loswerden. Doch der 34-Jährige kündigt Widerstand gegen den Parteiausschluss an.