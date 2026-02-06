Seit dem 24. Januar ist die 60-jährige Eva P. aus Burg verschwunden. Laut der Polizei wurde sie letztmalig in einem Krankenhaus in Salzwedel gesehen. Die Frau leidet unter Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit.

Orientierungslos und verwirrt: Wer hat Eva P. aus Burg gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei such aktuell nach der verschwundenen Eva P. aus Burg.

Burg. - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 60-jährigen Eva P. aus Burg. Wie die Polizei mitteilte, leidet die Frau unter Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit.

Demnach wurde Eva P. zuletzt am 24. Januar 2024 von Polizeibeamten in Salzwedel aufgegriffen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings habe sie das Krankenhaus dann ohne bekannte Richtung verlassen, so die Polizei. Sie sei mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs. Zudem führe sie keine Ausweisdokumente oder persönliche Papiere mit sich.

Die 60-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

kräftige Statur

schulterlanges, dunkelgraues Haar

Trug letztmalig eine dunkelgraue Jacke sowie eine dunkle Jogginghose

Wer hat Eva P. gesehen? Foto: Polizei Burg

Die bislang durchgeführten Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Daher werde weiterhin dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, so die Polizei.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03921/9200 bei der Polizei zu melden.