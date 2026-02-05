In drei Bundesländern sind am Sonntag, 8. Februar, mehrere Bundeswehrfahrzeuge unterwegs. Was Autofahrer jetzt beachten müssen.

Achtung! Mehrere Bundeswehr-Konvois mit 180 Fahrzeugen am Sonntag unterwegs

Ein großer Konvoi der Bundeswehr ist in Teilen mehrerer Bundesländer unterwegs.

Berlin. - Rund 180 Fahrzeuge der Bundeswehr fahren am Sonntag, den 8. Februar, über die Autobahnen und Bundesstraßen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Was Autofahrer wissen müssen.

Mehrere Bundeswehr-Fahrzeuge auf den Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs

Laut der Bundeswehr fahren die rund 180 Fahrzeuge in neun Gruppen zu je etwa 20 Fahrzeugen auf der ungefähr 350 Kilometer langen Strecke.

Weitere Informationen zur genauen Fahrtstrecke könnten „aus Gründen der militärischen Sicherheit“ im Vorfeld nicht gegeben werden, so das Kommando.

Das sollten Autofahrer im Umgang mit Militär-Konvois beachten

Verkehrsteilnehmer sollten erhöhte Aufmerksamkeit zeigen und möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen einhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der bis zu einem Kilometer langen, relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden.