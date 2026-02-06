Am Bahnhof Wolmirstedt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrkartenautomat gesprengt. Die Täter erbeuteten Bargeld. Durch die im Gleisbett gelandeten Trümmerteile wurde ein Zug beschädigt.

Wolmirstedt. - In der Nacht zum Donnerstag ist am Bahnhof Wolmirstedt gegen 1.30 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter dadurch Geld.

Demnach hätten unbekannte Täter einen bislang unbekannten Sprengkörper eingesetzt, um die Explosion auszulösen. In der Folge seien sowohl die Hartgeldkassetten als auch das Scheingeld aus dem Automaten entnommen worden.

Darüber hinaus landeten einige der Trümmerteile des Fahrkartenautomaten im Gleisbett, mit denen anschließend ein Zug zusammenstieß. Die Deutsche Bahn sperrte in der Folge temporär die Bahnstrecke.

Laut der Polizei werde der entstandene Schaden auf 20.000 Euro geschätzt. Zudem lägen Videoaufzeichnungen vor, die im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ausgewertet würden.

Hinweise zu den Tätern gebe es bislang nicht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, würden gebeten, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das Elektronische Polizeirevier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.